Кировск, Мурманская область, , 12:27 — REGNUM Курорт, расположенный в Кировске Мурманской области, одержал победу в соответствующей номинации Национальной премии «Горы России».

«Победа в конкурсе говорит о том, что у «Большого Вудъявра» сложилась своя аудитория, которая знает и любит Хибины, число таких людей растет с каждым годом. В прошлом сезоне, например, нас посетило свыше 268 тысяч гостей. В этом году мы рассчитываем побить и этот рекорд, проведя самый продолжительный сезон в истории курорта. Он открылся первым в России — 4 ноября, а завершится, мы надеемся, не раньше первых чисел июня», — прокомментировал получение Премии директор горнолыжного курорта Антон Ставенко.

Росту популярности «Большого Вудъявра» способствует реализация масштабной программы развития курорта, реализуемая компанией «ФосАгро». Благодаря ей за относительно короткий срок здесь появились современные и безопасные подъемники, система искусственного снегообразования, высокогорный ресторанный комплекс «Плато» и многое другое. За все время реализации проекта ФосАгро вложила в него более 5 млрд рублей.

По словам генерального директора компании Михаила Рыбникова, развитие курорта имеет и существенный социальный эффект. Его последствия — создание новых рабочих мест, диверсификация экономики Кировска, стимулирование роста числа малых предприятий индустрии гостеприимства, а также повышение туристической привлекательности региона в целом.

Национальная премия «Горы России» проводится в целях развития горнолыжного туризма в России и продвижения культуры активного отдыха в горах. Ее организаторами выступили Комитет Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, а также Общенациональный союз индустрии гостеприимства. В конкурсе, итоги которого подводились на основе открытого народного онлайн-голосования и голосования экспертов, приняли участие 220 горных и горнолыжных курортов и комплексов, расположенных в 85 регионах России. Торжественная церемония вручения премии прошла в Москве, в отеле The Carlton Moscow.

Читайте ранее в этом сюжете: Минспорта поможет построить стадион для школы в Саратовской области