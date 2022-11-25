Министры промышленности Южной Кореи и Канады обсудили сотрудничество в ряде сфер

Сеул, , 12:24 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чхан Ян встретился 25 ноября в Сеуле с министром по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филиппом Шампань. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны договорились развивать сотрудничество в ряде областей, связанных с ключевыми минеральными ресурсами, сырьём, аккумуляторами для электромобилей и электрокарами.

Представители двух стран также отметили объём двусторонней торговли, который постоянно увеличивается с 2015 года, когда страны заключили соглашение о свободной торговле.

По состоянию на 2021 год товарооборот между Южной Кореей и Канадой составил $13,1 млрд.