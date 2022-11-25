Брюссель, 25 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Подконтрольную Киеву территорию бывш. УССР ждёт «ужасающая зима», заявил 25 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Он считает, что Киев ждёт ужасающая зима. В связи с этим, на предстоящей встрече в Бухаресте главы МИД стран НАТО примут решение о расширении помощи киевскому режиму. В частности, в неё включат горючее и медикаменты.

Встреча глав МИД стран НАТО пройдёт в столице Румынии 29 и 30 ноября.