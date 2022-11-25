Москва, , 12:30 — REGNUM Россию покинули «одни из самых компетентных» IT-разработчиков, которые будут востребованы на международном рынке труда. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил глава Минфицры РФ Максут Шадаев.

Максут Шадаев Василий Иванов © ИА REGNUM

«Понятно, что последние события тоже привели к тому, что значимая часть наших разработчиков, к сожалению, уехали из страны, и это, понятно, что, наверное, одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке», — сказал Шадаев.

При этом министр подчеркнул, что масштаб отъезда таких специалистов «не такой глобальный, ущерба отрасли такого непоправимого он не нанес».