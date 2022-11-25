Москва, 25 ноября 2022, 12:16 — REGNUM Центральный банк России с 25 ноября отозвал лицензию у ООО «Страховое общество «Помощь» (г. Санкт-Петербург). Соответствующий приказ подписал первый заместитель председа теля ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Лицензия отозвана на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на добровольное имущественное страхование и на перестрахование страхового общества «Помощь».
Решение Банка России принято в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями регулятора.
Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Лэнд Кредит».
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