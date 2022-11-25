Москва, 25 ноября 2022, 12:16 — REGNUM Центральный банк России с 25 ноября отозвал лицензию у ООО «Страховое общество «Помощь» (г. Санкт-Петербург). Соответствующий приказ подписал первый заместитель председа теля ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Банк России
Банк России
Goverment.ru

Лицензия отозвана на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на добровольное имущественное страхование и на перестрахование страхового общества «Помощь».

Решение Банка России принято в связи с отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Лэнд Кредит».

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