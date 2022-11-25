Афины , 25 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Греция намерена избавиться от вооружения российского производства. Его замена на технику натовского образца должна начаться уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание «Элефтерос типос».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Для нашей страны такая замена касается зенитных комплексов «Тор-М1», а также зенитно-ракетного комплекса С-300, который годами находился в Ираклионе на Крите, так как в 1998 году не было возможности развернуть его на Кипре», — уточняется в материале.

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Издание отмечает, что такой шаг греческого руководства обусловлен «драматическими событиями» на территории б. УССР и «давними холодными отношениями между НАТО и Россией». Также указано, что многие члены НАТО, в частности Словакия, Польша, Чехия и Словения, в последние годы также заменили своё вооружение американскими системами. Это «должно было быть сделано давным-давно», указано в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель греческого правительства Кириакос Мицотакис заявил, что страна не планирует отправлять Киеву зенитно-ракетный корпус (ЗРК) С-300 российского производства. По словам чиновника, данное вооружение нужно самой Греции для обороны страны.

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