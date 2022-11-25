Ещё восемь подразделений миграционной службы МВД ЛНР начали выдавать российские паспорта

Луганск, , 12:15 — REGNUM В настоящее время ещё восемь подразделений миграционной службы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) начали выдавать паспорта граждан РФ. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

Паспорт 40.мвд.рф

«С 23 ноября текущего года еще в восьми отделениях миграционной службы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики начата выдача паспортов гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для подачи заявления на получение паспорта гражданина РФ можно записаться в электронную очередь на сайте умс. госуслугилнр. su, и уточняется, что на сегодняшний день российский паспорт можно получить в 12 подразделениях миграционной службы МВД ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение недели сотрудники Росгвардии выявили на территории освобождённых от киевских нацистов Херсонской и Запорожской областей 14 пособников боевиков ВСУ.