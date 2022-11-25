Симферополь, , 12:15 — REGNUM Распространяемая Киевом информация об убийстве в Крыму «иранских инструкторов» является «феерическим бредом», заявил 25 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов glava. rk. gov.ru

Он прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что в Крыму якобы были убиты инструкторы из Ирана.

«Феерический бред, — прокомментировал Аксёнов в личном телеграм-канале. — Трудно сказать, что это — запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима. И чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки».

Он отметил, что подконтрольной Киеву территорией бывш. УССР управляют «именно такие персонажи», как Данилов.