Глава МИД Британии прибыл в Киев и сообщил о новой помощи Лондона

Киев, , 12:18 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев и заверил, что Лондон продолжит помогать киевскому режиму. Об этом сообщает 25 ноября киевский 24-й телеканал.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава британского МИД встретился со своим киевским коллегой Дмитрием Кулебой. Клеверли подчеркнул, что Лондон не просто говорит о помощи Киеву, но и «предоставляет конкретную поддержку».

Британский министр сообщил, что киевский режим получит в качестве помощи от Лондона £3 млн ($3,6 млн) на ремонт школ и увеличение парка машин скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 ноября также посетил Киев и пообещал киевскому режиму 125 зенитных орудий и спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

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