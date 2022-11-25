Якутск, , 12:18 — REGNUM Создание линий связи на территории Якутии является «сложным процессом». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил глава Минфицры РФ Максут Шадаев.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Подписано соглашение, которое предусматривает решение этой задачи [обеспечение связью арктических регионов России] в течение трёх лет. Стройка [линий связи] в эти районы — это отдельный и сложный процесс. По бюджетным проектировкам мы сейчас делаем проект с коллегами, определяемся по стоимости. Но я вижу эту задачу как приоритетную», — сказал Шадаев.

Он признал, что сама республика [Саха (Якутия)] за счёт собственных средств «здесь не справится», в связи с чем было принято решение «двигаться совместно, на условиях совместного финансирования».