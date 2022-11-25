Баку, 25 ноября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Руководство Армении не сможет помешать прокладке на армянской территории «Зангезурского коридора», соединяющего Азербайджан и Нахичеванскую автономную республику. Об этом 25 ноября заявил на международной конференции в Баку азербайджанский президент Ильхам Алиев.

President.az Ильхам Алиев

«Мы обсуждали Зангезурский коридор во время моего последнего разговора с российскими чиновниками. Не думаю, что Армения способна заблокировать этот коридор», — сказал Алиев.

Он также считает, что этому не будет мешать и Иран, потому что данный проект якобы будет выгоден всем странам в регионе.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы 2020 года армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с Нахичеванью. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен контролировать на армянской территории «Зангезурский коридор». Премьер-министр Армении Никол Пашинян на это заявил, что «коридорная логика» неприемлема.