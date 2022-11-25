Силуанов: западные страны нарушают правила рыночной экономики

Москва, , 12:09 — REGNUM Вводя санкции в отношении России и замораживая ее активы страны Запада сами нарушают правила рыночной экономики, заявил 25 ноября министр финансов РФ РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если говорить о рыночности и нерыночности экономики, то надо тем странам посмотреть на те решения, которые он сами принимают. Потому что ограничения в отношении РФ, в отношении расчетов, в отношении заморозки резервов и активов наших компаний, заморозка торговых отношений — это, разве, является рыночными методами работы в рамках той же самой организации ВТО, в которую мы все входим? Конечно, нет», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Силуанов добавил, что в конечном счете, «экономику не обманешь, экономические законы не обманешь и если где-то вводятся ограничения, соответственно будут реакции на цены на эти товары».

«Поэтому те, кто говорят о нерыночности российской экономики, пусть сначала посмотрят на себя, и на те инициативы, с которыми они выступают», — подчеркнул глава Минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что Россия готова к обмену еврооблигаций на российские бумаги, однако окончательное решение ещё не принято.

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