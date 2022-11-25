Власти Новой Каховки сообщили о гибели двух человек при ночном обстреле

Геническ, Херсонская область, , 12:08 — REGNUM Два человека погибли в городе Новая Каховка в Херсонской области в результате массированного миномётного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает 25 ноября администрация Новокаховского городского округа.

Солдат ВСУ стреляет из миномёта (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Киевские боевики начали обстреливать город накануне в 21:30 (мск). Обстрел продолжался до утра. Стреляли по центру города, по жилой застройке.

«Погибли две женщины, несколько человек ранены. Полностью разрушены три одноэтажных дома», — говорится в сообщении в телеграм-канале округа.

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