В Новой Каховке два человека погибли из-за ночного обстрела
Власти Новой Каховки сообщили о гибели двух человек при ночном обстреле
Геническ, Херсонская область,
25 ноября 2022, 12:08 — REGNUM Два человека погибли в городе Новая Каховка в Херсонской области в результате массированного миномётного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает 25 ноября администрация Новокаховского городского округа.
Солдат ВСУ стреляет из миномёта
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
Киевские боевики начали обстреливать город накануне в 21:30 (мск). Обстрел продолжался до утра. Стреляли по центру города, по жилой застройке.
«Погибли две женщины, несколько человек ранены. Полностью разрушены три одноэтажных дома», — говорится в сообщении в телеграм-канале округа.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.