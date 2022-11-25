Геническ, Херсонская область, 25 ноября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Два человека погибли в городе Новая Каховка в Херсонской области в результате массированного миномётного обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает 25 ноября администрация Новокаховского городского округа.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ стреляет из миномёта

Киевские боевики начали обстреливать город накануне в 21:30 (мск). Обстрел продолжался до утра. Стреляли по центру города, по жилой застройке.

«Погибли две женщины, несколько человек ранены. Полностью разрушены три одноэтажных дома», — говорится в сообщении в телеграм-канале округа.

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