Якутск, 25 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Представители Минцифры РФ передали Роскосмосу проект по запуску космических аппаратов для предоставления доступа в интернет. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил глава Минфицры РФ Максут Шадаев.

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«У нас есть действующий проект, инициированный Минцифры, который мы передали Роскосмосу. Это запуск четырёх космических аппаратов для использования на высокой эллиптической орбите для предоставления доступа в интернет. Высокая эллиптическая орбита как раз и позволяет обеспечить эффективное покрытие территории Арктики», — сказал Шадаев.

По его словам, вопрос развития скоростного спутникового интернета «относится к приоритетным»: «В кабмине создана группа, которая рассматривает подобные проекты».

Шадаев при этом подчеркнул, что частные компании затрудняются с финансированием подобных проектов, поэтому им «нужна поддержка в части запуска спутников, гарантированного заказа»: «Это задача, в основном, Роскосмоса, но мы также поддерживаем такие проекты, выступаем как партнёр».