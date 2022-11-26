Нацпроект «Производительность труда» нацеливает его участников на обучение

Барнаул, , 08:15 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Производительность труда», специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и отраслевые команды экспертов активно помогают тем предприятиям, чья продукция пользуется наибольшим спросом в силу возникших ограничений. Получая методики и инструменты бережливого производства, компании авиастроительной отрасли, производители автокомпонентов и других отраслей экономики, в короткие сроки оптимизируют производство и наращивают объемы продаж.

Участники в нацпроекта «Производительность труда» Пресс-центр РЦК

К примеру, алтайский шинный завод «Нортек», который является одним из крупнейших производственных предприятий региона и входит в пятерку лидеров по продаже шин на территории РФ, с помощью инструментов бережливого производства оптимизировал производственный процесс.

«На «Фабрике процессов» проведена очень интересная и полезная для каждого из нас работа. На практике мы развили способность коллективного мышления, работу в команде, умение сплочённо работать. Кто-то из нас только узнал инструменты бережливого производства, кто-то вспомнил, кто-то проанализировал с новой стороны. Ни один участник не ушёл без знаний и инсайтов. Обязательно в ближайшее время будем внедрять эти инструменты у себя на производстве, работы уже начались. Думаю, что теперь и на производстве наша команда будет состоять не просто из коллег, а единомышленников», — пояснила руководитель проекта Ольга Гервальд.

В настоящее время алтайский шинный завод выпускает около трехсот позиций и наименований производственной линейки. В течение 2022 года предприятие планирует установить и ввести в эксплуатацию до 55 единиц нового технологического оборудования, что повысит производительность труда, увеличит качество и количество выпускаемой продукции, а также снизит зависимость от импортных аналогов шин.

Разбирать реальные кейсы нацпроекта по повышению эффективности производственных процессов помогает школа тренеров Федерального центра компетенций (ФЦК). Её главная особенность — ориентированность на практику. Участниками стали уже более 2,5 тыс. сотрудников предприятий и региональных центров компетенций (РЦК).

«Привычка к обучению критически важна для внутренних тренеров по бережливому производству. Каждый новый виток — это новые тренинги, новые знания, которые надо получать и практиковать. Пример: если уже проводятся тренинги для производственного персонала (стандартный пакет), новое направление развития тренера — проведение тренингов по бережливому производству для офисных сотрудников. И тот же путь (прохождение тренинга, методическая подготовка, тренинг тренеров, изучение лучших практик и поддержка со стороны ФЦК) не только развивает самого тренера, но и дает предприятию новый инструмент повышения эффективности офисных процессов.

Внутренние тренеры — лидеры изменений внедрения бережливого производства. Формирование культуры непрерывных улучшений невозможно без знаний и мотивации сотрудников. Но для этого сам тренер должен быть компетентным, мотивированным, заряженным энергией», — считает заместитель генерального директора по обучению Федерального центра компетенций Ирина Жук. По её словам, бережливое обучение не только экономит ресурсы, но дает огромную отдачу.

Программа обучения позволяет получить дополнительные знания сразу по трем направлениям — применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства. В 2022 году тренерам доступны свыше 40 мастер-классов, организованных ФЦК и другими крупными российскими компаниями. А всего за пять лет подготовленные ФЦК тренеры обучили более 45 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.