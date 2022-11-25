Госсекретарь США Блинкен поздравил народ Малайзии с национальными выборами

Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил народ Малайзии с национальными выборами. Об этом госсекретарь США написал в социальной сети Twitter.

Тони Блинкен US Department of State Archive

«Поздравляем народ Малайзии с национальными выборами и премьер-министра Анвара Ибрагима. Мы с нетерпением ожидаем укрепления нашего всестороннего партнерства и продвижения более устойчивой, безопасной, инклюзивной и процветающей Малайзии и Индо-Тихоокеанского региона», — написал Энтони Блинкен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо стал первым лидером, поздравившим нового премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима после инаугурации.

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