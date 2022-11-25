Москва, 25 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) заменил главного арбитра матча группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак». Об этом 25 ноября сообщается на сайте РФС.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Вместо Сергея Карасёва матч обслужит Владимир Москалёв. Такое решение принято в связи с простудой Карасёва.

При этом на встречу Игру «Локомотива» и «Нижнего Новгорода», которую первоначально должен был судить Москалёв, назначен Антон Фролов.