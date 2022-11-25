Представитель МИД Южной Кореи обсудил с главой организации по морскому дну вопросы сотрудничества

Сеул, , 12:15 — REGNUM Представитель МИД Южной Кореи по многосторонним контактам Пак Ён Мин провел 25 ноября в Сеуле встречу с генеральным секретарем Международного органа по морскому дну (МОМД) Майклом Лоджем, с которым обсудил пути расширения предметного сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что в текущем году Южная Корея выступает заместителем председателя Совета организации, представляя страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стороны отметили большое количество областей для сотрудничества, включая поддержку в разработке глубоководных минеральных ресурсов в развивающихся странах.

Генеральный секретарь Международного органа по морскому дну попросил Сеул продолжить участвовать в переговорных процессах, акцентировав внимание на том, что международные стандарты, касающиеся коммерческой добычи глубоководных полезных ископаемых, должны быть приняты между заинтересованными сторонами на добровольной основе.

Он также выразил признательность правительству Южной Кореи за активную деятельность в качестве члена совета организации, а также выразил намерения продолжить сотрудничество с Сеулом.