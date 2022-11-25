Москва, 25 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В течение недели сотрудники Росгвардии выявили на территории освобождённых от киевских нацистов Херсонской и Запорожской областей 14 пособников боевиков ВСУ. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

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«За неделю спецподразделения Росгвардии в ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей установили 14 подозреваемых в пособничестве ВСУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время было изъято свыше 30 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковая управляемая ракета, гранатометы и выстрелы к ним, гранаты различного типа, свыше 11 тыс. патронов различного калибра, порядка пяти кг взрывчатых веществ, а также элементы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Кроме этого, уточняется, что артиллерийскими подразделениями росгвардейцев были поражены 71 район скопления живой силы, 43 наблюдательных пункта и семь позиций артиллерии киевских нацистов, в также две стоянки лодок, которые враг хотел использовать для отправки десанта на левый берег Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что вооружённые формирования киевского террористического режима каждый день по несколько раз пытаются совершить прорыв на линии соприкосновения в ЛНР, однако такие попытки безуспешны и заканчиваются для них большими потерями.