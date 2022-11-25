Москва, 25 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Попавших в киевский плен российских военных морально давят, сообщил 25 ноября военнослужащий Роман.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

Кадры возвращения военнослужащих, освобождённых из киевского плена, в Москву, опубликовало 25 ноября Министерство обороны России.

Военнослужащий Роман рассказал, что «условия содержания были мягко говоря не очень, но самое главное, что мы живы».

«Ребята все хотят домой, все скучают очень. Морально там давят, но никто не сдаётся», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с освобождёнными из плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Бойцам предстоят лечение и реабилитация.