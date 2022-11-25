Вашингтон, 25 ноября 2022, 11:57 — REGNUM Разногласия между Францией и Германией растут, Париж и Берлин пока не могут выработать общий ответ на закон о снижении инфляции в США, пишет Bloomberg.
Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет начинать новую «трансатлантическую войну», опасаясь, что ее может «разжечь» президент Франции Эммануэль Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, что закон о снижении инфляции в США подразумевает снижение налогов, льгот в сфере энергообеспечения предприятий, а также побуждает жителей США покупать продукцию местного производства.
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