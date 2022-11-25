Марочко рассказал о ежедневных попытках ВСУ совершить прорыв на линии соприкосновения в ЛНР

Луганск, , 11:51 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима каждый день по несколько раз пытаются совершить прорыв на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР), однако такие попытки безуспешны и заканчиваются для них большими потерями. Об этом 25 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Луганск 24».

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Враг пытается прорвать ежедневно, при чем неоднократно в день, а многочисленное количество раз, нашу линию обороны, и у него ничего не выходит», — сказал он.

Также офицер НМ ЛНР уточнил, что в результате этого отбрасываемые на свои позиции боевики ВСУ несут огромные потери, однако после этого перегруппировываются и снова пытаются атаковать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский министр иностранных дел Катрин Колонна написала, что Франция отправила новую помощь киевскому режиму в виде 100 генераторов.