Правительство России выделит на поддержку аграриев около 900 млн рублей

Москва, , 11:50 — REGNUM На поддержку сельхозпроизводителям в России дополнительно будет выделено 899 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Аграрии вышли на поля Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

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Как следует из документа, опубликованного на сайте российского правительства, финансирование будет распределено между 22 регионами страны, которые заявили о такой потребности. В их числе — Кабардино-Балкария, Хакасия, Крым, Брянская, Владимирская, Иркутская, Курская, Нижегородская и Рязанская области.

«Решение позволит дополнительно поддержать аграриев в этих регионах. В частности, им компенсируют часть затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на её страхование», ― говорится в пояснительной записке к документу.

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Всего на эти цели в 2022 году из федерального бюджета было выделено более 32,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России направило 267 млн рублей на поддержку производителей зерновых культур в Уральском федеральном округе.