Алиев не согласился на встречу в Брюсселе на условиях Пашиняна

Баку, , 11:57 — REGNUM Встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированной 7 декабря, не будет. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Ильхам Алиев Kremlin.ru

Он отметил, что его встреча с Пашиняном должна была пройти в Брюсселе 7 декабря. Но накануне представители офиса председателя европейского совета Шарля Мишеля сообщили, что премьер Армении согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Эммануэля Макрона.

«Это означает, что эта встреча не состоится», — сказал Алиев.

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