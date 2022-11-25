Алиев объяснил отмену намеченной встречи с Пашиняном в Брюсселе
Алиев не согласился на встречу в Брюсселе на условиях Пашиняна
Баку,
25 ноября 2022, 11:57 — REGNUM Встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированной 7 декабря, не будет. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».
Он отметил, что его встреча с Пашиняном должна была пройти в Брюсселе 7 декабря. Но накануне представители офиса председателя европейского совета Шарля Мишеля сообщили, что премьер Армении согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Эммануэля Макрона.
«Это означает, что эта встреча не состоится», — сказал Алиев.
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История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.