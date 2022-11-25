Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 25 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Крупный пожар возник в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщают 25 ноября местные СМИ.

76.mchs.gov.ru Пожар

По их данным, горит стояночный бокс «Ямбургтранссервиса». На месте работает одна пожарно-спасательная часть, на подходе ещё две. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

На видео, которые распространили очевидцы в социальных сетях, крупный пожар охватил отдельно стоящее здание, на месте находятся оперативные службы.