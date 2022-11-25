Премьер-министр Австралии осудил «культ секретности» своего предшественника

Канберра, , 12:00 — REGNUM Выступая на пресс-конференции перед СМИ в Канберре после публикации расследования в отношении своего предшественника Скотта Моррисона, действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз раскритиковал «культ секретности», который установил Моррисон в своем правительстве. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Sky News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Господин Моррисон не соглашался встречаться с [руководителем расследования] Вирджинией Белл и общался только через своих адвокатов», — сказал он.

Альбаниз также сказал, что порекомендует своему кабинету министров принять все рекомендации Белл.

«Австралийская общественность имеет право знать такого рода информацию … Мы действуем как зрелое, упорядоченное правительство, и это контрастирует с хаосом прежнего правительства», — заявил он.