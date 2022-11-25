Канберра, 25 ноября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Правительство Австралии в настоящее время пересматривает планы потратить до 27 миллиардов долларов на закупку боевых машин пехоты (БМП). Об этом 25 ноября написала газета The Guardian.

U.S. Air Force Австралийские солдаты

В кабинете министров подтвердили, что отложат принятие решения по проекту до публикации стратегического анализа обороноспособности Австралии. Долгое время ходили слухи, что правительство страны рассматривает возможность сворачивания проекта на фоне вопросов о том, нужно ли армии до 450 новых БМП.

Отчет о стратегическом обзоре обороноспособности Австралии подготавливают бывший министр обороны Стивен Смит и бывший главнокомандующий Силами обороны Ангус Хьюстон.

25 ноября министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подтвердил, что правительство изучит отчет, прежде чем принять решение о закупке 450 боевых машины пехоты.