Шадаев рассказал о 10 тысячах IT-компаний, не раскрывших данные в ФНС

Якутск, , 12:16 — REGNUM В России есть около десяти тысяч «спящих» IT-компаний, которые не подали заявления на раскрытие сведений в ФНС. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил глава Минфицры РФ Максут Шадаев.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Десять тысяч организаций, которые не подали согласие на раскрытие сведений в ФНС, — это «спящие» компании. Они не пользуются льготами и не ведут активно ИТ-деятельность. Жалоб ни от одной из них [на исключение из реестра аккредитованных] мы не получали», — сказал Шадаев.

При этом, по его словам, почти 17 тысяч компаний подали согласие на раскрытие таких сведений, и такие предприятия «смогут спокойно работать»: «Это ядро нашей отрасли».