В Австралии поставили под сомнение окупаемость проектов по добыче полезных ископаемых

Канберра, , 11:47 — REGNUM Когда правительства штатов и федеральное правительство Австралии сообщают о поддержке проектов по добыче угля и газа в ближайшие десятилетия, официальные лица часто намекают, что шахтерам и бурильщикам будет труднее привлекать финансирование, что ставит под угрозу осуществление такой экономической деятельности. Об этом 25 ноября написала газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Даже председатель Резервного банка Австралии Филип Лоу недавно отметил, что рекордно высокие цены на энергоносители пока не привели к оживлению геологоразведочных работ.

В банке ANZ, которой входит в «большую четверку», напомнили, что у него все еще есть кредитные средства, предназначенные для этих целей. По оценкам самой организации, есть свободные 100 миллиардов долларов, которые могут быть выданы до 2030 года.

В то же время журналисты напоминают, что Австралия официально приняла на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.