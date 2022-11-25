Канберра, 25 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Когда правительства штатов и федеральное правительство Австралии сообщают о поддержке проектов по добыче угля и газа в ближайшие десятилетия, официальные лица часто намекают, что шахтерам и бурильщикам будет труднее привлекать финансирование, что ставит под угрозу осуществление такой экономической деятельности. Об этом 25 ноября написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Даже председатель Резервного банка Австралии Филип Лоу недавно отметил, что рекордно высокие цены на энергоносители пока не привели к оживлению геологоразведочных работ.

В банке ANZ, которой входит в «большую четверку», напомнили, что у него все еще есть кредитные средства, предназначенные для этих целей. По оценкам самой организации, есть свободные 100 миллиардов долларов, которые могут быть выданы до 2030 года.

В то же время журналисты напоминают, что Австралия официально приняла на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.