Франция посылает киевскому режиму мощные генераторы
Париж посылает Киеву 100 мощных генераторов — глава МИД Франции
Париж,
25 ноября 2022, 11:44 — REGNUM Франция отправила новую помощь киевскому режиму в виде 100 генераторов. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна написала в социальной сети Twitter.
Глава МИД Франции Катрин Колонна
diplomatie.gouv.fr
«Чтобы помочь населению, Франция посылает 100 мощных генераторов [киевскому режиму]. 100 генераторов на пути в Киев», — написала Катрин Колонна в Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в большей части захваченных боевиками ВСУ регионах на территории б. УССР ситуация с электроснабжением продолжает быть трудной.
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История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.