Париж, 25 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Франция отправила новую помощь киевскому режиму в виде 100 генераторов. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна написала в социальной сети Twitter.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Чтобы помочь населению, Франция посылает 100 мощных генераторов [киевскому режиму]. 100 генераторов на пути в Киев», — написала Катрин Колонна в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в большей части захваченных боевиками ВСУ регионах на территории б. УССР ситуация с электроснабжением продолжает быть трудной.

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