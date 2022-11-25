В Австралии стартовала Чёрная пятница

Канберра, , 11:48 — REGNUM 25 ноября в Австралии начались масштабные распродажи в рамках «черной пятницы». Об этом сообщает телеканал Nine News.

Торговый центр Александр Полегенько © ИА REGNUM

Австралийские ритейлеры, пишут журналисты, ожидают, что в течение следующих четырех дней будет потрачено более 6 миллиардов долларов, несмотря на высокую инфляцию и растущие процентные ставки по кредитам.

Согласно последним данным аналитической компании Roy Morgan, в ближайшие недели перед Рождеством жители Австралии потратят почти 64 миллиарда долларов, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор Австралийской ассоциации ритейлеров Пол Захра сказал, что продавцы и покупатели чувствуют себя уверенно, несмотря на экономические трудности.

«Мы, скорее всего, увидим продолжение роста расходов в сфере австралийского ритейла. Это обнадеживающая новость, учитывая экономические обстоятельства», — сказал он журналистам.