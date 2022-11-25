Мелитополь, 25 ноября 2022, 11:43 — REGNUM Российские войска отразили атаку диверсионно-разведывательной группы, сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на представителей администрации Запорожской области.
Диверсанты ВСУ попытались проникнуть на территорию освобождённой части Запорожской области, однако атака была отражена. В ходе боестолкновений уничтожено более 40 киевских военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.