Мелитополь, 25 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Российские войска отразили атаку диверсионно-разведывательной группы, сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на представителей администрации Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Диверсанты ВСУ попытались проникнуть на территорию освобождённой части Запорожской области, однако атака была отражена.

«Пресечена попытка [киевской] ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области», — рассказал лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В ходе боестолкновений уничтожено более 40 киевских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.