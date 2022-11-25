В Антикоррупционной прокуратуре Молдовы назвали условия для расследования «слитых» переписок

Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Публикации в сети переписок через приложение «Телеграм», которые якобы велись высшими чиновниками Молдавии, не будет поводом для возбуждения уголовных дел. Об этом 24 ноября на телеканале TV8 заявила глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин.

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По её словам, следователи якобы не смогут установить, соответствуют ли обнародованные сведения действительности.

«Утечка информации, даже если речь об аккаунтах частных лиц или лиц, занимающих высокие посты, — вещь незаконная. Такой документ, как веб-страница, на которой публикуется информация, не имеет доказательной силы, потому что мы не можем проверить, является ли информация подлинной или нет», — сказала Драгалин.

При этом расследование по факту «слива» переписки может быть начато, но только в связи с несанкционированным доступом к личной информации. Это будет сделано, если пострадавшие обратятся с жалобой в прокуратуру.

Напомним, ранее были взломаны аккаунты в Телеграм у президента Молдавии Майи Санду и ряда важных чиновников. После этого в сеть стали выкладывать якобы переписку членов правительства и других влиятельных лиц. Глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко признал, что выложили его переписку, но заявил, что её якобы исказили. В переписке говорится о подтасовках в конкурсе с назначением Драгалин главой АП.

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