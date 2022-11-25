Власти Запорожской области сообщили об отражении попытки атаки ВСУ в регионе

Мелитополь, , 11:42 — REGNUM Попытка наступления вооружённых формирований киевского террористического режима в Пологовском районе Запорожской области была отражена российскими войсками. Об этом 25 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВС РФ Mil.ru

Как указал Рогов, слова которого приводит ТАСС, ранее пытавшаяся проникнуть в регион диверсионно-разведывательная группа боевиков ВСУ был полностью уничтожена.

«Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь. Это было в Пологовском районе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские силовики за неделю обнаружили в Энергодаре два схрона с более чем 300 противодесантными минами.