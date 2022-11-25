Рогов: в Запорожской области уничтожено около 40 боевиков ВСУ
Власти Запорожской области сообщили об отражении попытки атаки ВСУ в регионе
Мелитополь,
25 ноября 2022, 11:42 — REGNUM Попытка наступления вооружённых формирований киевского террористического режима в Пологовском районе Запорожской области была отражена российскими войсками. Об этом 25 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как указал Рогов, слова которого приводит ТАСС, ранее пытавшаяся проникнуть в регион диверсионно-разведывательная группа боевиков ВСУ был полностью уничтожена.
«Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь. Это было в Пологовском районе», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские силовики за неделю обнаружили в Энергодаре два схрона с более чем 300 противодесантными минами.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.