Премьера австралийской Виктории раскритиковали за методы ведения предвыборной кампании

Канберра, , 11:59 — REGNUM 25 ноября премьер-министр Виктории (штат на юго-востоке Австралии) Дэниел Эндрюс провел пресс-конференцию, где журналисты задали критические вопросы в отношение его стиля ведения предвыборной кампании, который был похож на «культ личности». Подробности опубликовал телеканал Nine News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Так, Эндрюса спросили, сожалеет ли он о том, что оказался в центре внимания предвыборной кампании, поставив себя во главу угла. Был задан вопрос, будет ли он считать успехом, если лейбористы оставят за собой правительство второго по численности населения штата Австралии, а он лично потеряет свою должность.

«Мне что, в самом деле отвечать на этот вопрос?» — отреагировал политик.

Ранее бывший премьер-министр штата Виктория Джефф Кеннет раскритиковал Эндрюса за то, что тот досрочное проголосовал, да и сделал это не по месту регистрации.

«Мне нечего сказать господину Кеннету», — заявил Эндрюс.

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