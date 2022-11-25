Власти Ингушетии ввели дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Магас, , 11:39 — REGNUM В Ингушетии установили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Для части из них будут предоставляться единовременные выплаты, а также снижена плата за услуги ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно решению властей, получат единовременные выплаты в размере от 5000 до 10 000 тыс. рублей малоимущие семьи. При этом условием для получения поддержки будет являться непревышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума, установленного в республике. Кроме того, будет снижена на 50% сумма оплаты за услуги ЖКХ одному из членов семьи мобилизованного военнослужащего.

«Также в рамках исполнения указа главы республики одному из членов семьи мобилизованного будут оказаны меры социальной поддержки в размере 50% оплаты жилья в пределах социальной нормы на одного человека, равной 18 кв. м, и коммунальных услуг в пределах нормативов потребления на одного человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии ранее было принято решение о выплате по 100 тыс. рублей семьям мобилизованных.