Канберра, 25 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. После того, как расследование под руководством бывшего судьи Верховного суда Вирджинии Белл осудило секретные назначения бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, политик решил оправдаться за свои действия, написав комментарий на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

The White House Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В длинном посте Моррисон еще раз объяснил свои действия, считая, что «они были предприняты в интересах Австралии и австралийского народа».

Отметим, что Моррисон не стал критиковать выводы расследования напрямую. Вместо этого он описал ситуацию в целом.

Так, Моррисон сообщил, что его «решения были приняты в чрезвычайно сложный период, когда требовалась большая срочность» в период пандемии коронавируса.

«Я отмечаю, что критика моих решений была сделана после события и с учетом этой точки зрения», — заключил политик.