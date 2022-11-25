В Индии экспорт машиностроительной продукции в октябре сократился на 21%

Нью-Дели, , 11:38 — REGNUM В Индии экспорт машиностроительной продукции сократился в октябре на 21,3% в годовом исчислении, составив $7,4 млрд. Об этом сообщили в министерстве экономики и торговли страны.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в октябре прошлого года объем экспорта продукции индийского машиностроения составлял $9,4 млрд.

Совокупный экспорт машиностроительной продукции Индии с апреля по октябрь текущего года снизился на 2,2% в годовом исчислении, до $62,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года импорт Индией российской нефти увеличился более чем на 18%, в результате чего Россия стала вторым из самых крупных поставщиков энергоносителей индийской стороне.

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