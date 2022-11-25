Нижний Новгород, 25 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межмуниципального характера введён из-за последствий ледяного дождя в 14 городах и районах Нижегородской области. Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба правительства региона.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Детская площадка после ледяного дождя

Ледяной дождь прошёл в Нижегородской области, как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 22 ноября. На тротуарах осталась ледяная корка, деревья стали падать из-за намёрзшего льда, обледенение контактных проводов привело к перебоям в движении троллейбусов. Около 100 тыс. человек, по данным Минэнерго России, остались без света. В регионе идут аварийно-восстановительные работы.

Режим ЧС межмуниципального характера введён для оперативного решения вопросов по устранению последствий неблагоприятных погодных условий в Арзамасе и Боре, а также в Богородском, Вачском, Воротынском, Дальнеконстантиновском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Пильнинском, Сергачском, Сеченовском, Сосновском районах.

На остальной территории региона действует режим повышенной готовности.

Читайте также: На Нижний Новгород обрушился ледяной дождь