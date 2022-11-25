В Австралии лотерейный выигрыш в $50 млн остается невостребованным

Канберра, , 11:38 — REGNUM 25 ноября один из жителей Австралии стал богаче на 50 миллионов долларов. Однако организатор лотереи The Lott понятия не имеет, кто является новым мультимиллионером, поскольку приз остается невостребованным, передает телеканал Nine News.

Австралийские доллары Bankiros.ru

Таинственный участник стал единственным победителем первого дивизиона в розыгрыше Powerball в ночь на 25 ноября. Отмечается, что победитель получил весь джекпот.

Представители из компании The Lott не смогли связаться с мультимиллионером. Отмечается, что ему честно звонили, чтобы сообщить о выигрыше, но он или она не брали трубку.

Организатор лотереи обратился в СМИ с просьбой к неназванному мультимиллионеру забрать свой выигрыш.