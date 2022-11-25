Издание Lidovky: чешские пивоваренные компании не прекратили поставки пива в Россию

Москва, , 11:35 — REGNUM Чешские пивоваренные компании продолжают поставки пива в Россию. После начала спецоперации многие пивовары из Чехии приостановили поставки продукции в РФ, но в реальности они не прекращались, пишет чешское издание Lidovky.

Пиво Ich

Согласно данным издания, в марте 2022 года поставки пива из Чехии в Россию уменьшились на треть. Но затем к августу поставки пива выросли до показателей 2021 года.

Так, в январе–сентябре 2022 года в Россию было ввезено 24,8 млн литров пива. В 2021 году за аналогичный период в было поставлено 39 млн литров. Согласно этим данным, поставки пива из Чехии в РФ продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах одной из крупнейших торговых сетей в Санкт-Петербурге и других городах России массово продаётся пиво, произведённое в Литве.

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