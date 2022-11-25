Бортпроводники крупнейшего авиаперевозчика Австралии проведут забастовку в рождественский период

Канберра, , 11:36 — REGNUM Запланированная забастовка бортпроводников крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas в период Рождества была названа «крайней мерой». О подробностях сообщил телеканал Nine News.

Самолет авиакмопании Qantas (сс) allen watkin

24-часовая забастовка в ближайшие недели может вызвать хаос на внутренних рейсах в праздничные дни, но вице-президент Ассоциации бортпроводников Австралии Анджела Макманус сказала, что персонал просто хочет, чтобы его слушали.

«Последнее, что мы хотим сделать, это нарушить планы клиентов, это чуждо нам», — сказала она в эфире Nine News.

Профсоюз утверждает, что двухлетнее замораживание заработной платы из-за COVID-19 лишило бортпроводников десятков тысяч долларов заработка.

Решение о забастовке, пишут журналисты, угрожает сорвать рождественские поездки для миллионов австралийцев, однако профсоюз еще не объявил предполагаемую дату забастовки, предупреждая при этом, что она пройдет в рождественский период.