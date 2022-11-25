Мельбурн, Австралия, 25 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. 26 ноября в штате Виктория (второй по численности штат Австралии) закрываются избирательные участки на выборах в местный парламент. Но, как сообщает агентство AAP, за несколько часов до завершения выборов действующий премьер-министр Дэниэл Эндрюс решил нарушить традицию.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниэл Эндрюс

Так, Эндрюс решил нарушить традицию, проголосовав накануне последнего дня выборов. Более того, проголосовал он не по месту регистрации.

Это решение вызвало удивление накануне выборов, когда он и лидер местной оппозиции Мэтью Гай предприняли последний рывок, чтобы завоевать расположение избирателей.

«Действия премьера заставили некоторых жителей Виктории задаться вопросом, почему он не проголосовал в своем электорате в субботу в сопровождении представителей СМИ, как это делает большинство политических лидеров», — пишут журналисты.