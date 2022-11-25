Специалисты из США считают, что Саакашвили мог быть отравлен

Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Медицинское обследование осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, организованное неправительственной организацией (НПО) «Эмпатия», показало, что у него может быть отравление. Об этом 25 ноября сообщила журналистам глава НПО Мариам Джишкариани.

Арест Михаила Саакашвили Police.ge

Для экспертизы пригласили медицинских специалистов из США. Они около месяца готовили заключение.

«Медицинское заключение состоит из 188 страниц, также изучено 3 тыс. страниц документации, получена экспертиза волос из Америки. На основании всей изученной документации заключаем, что причина ухудшения состояния его здоровья, с большой вероятностью, — отравление», — сказала Джишкариани.

По её словам, в организме экс-президента выявили превышение содержания ртути на 42% выше нормы, а также есть сведения об интоксикации другими металлами. Глава НПО заявила, будто это якобы доказывает, что Саакашвили нужно срочно везти лечиться за границу.

Напомним, ранее адвокат Шалва Хачапуридзе, защищающий интересы Саакашвили, сообщил, что добивается встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Он хочет показать ей медицинское заключение, чтобы она помогла добиться освобождения бывшего грузинского лидера. Это возможно, если суд решит отложить отбывание наказания по состоянию здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат призвал президента Грузии помочь освободить Саакашвили