Анкара, 25 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Отряды подконтрольных США сил курдов предложила вывести с севера Сирии на удаление 30 км властям Турции американская сторона, чтобы избежать проведения трансграничной операции турецких Вооружённых сил (ВС) в регионе. Об этом 25 ноября сообщает газета Hürriyet по итогам состоявшихся на этой неделе переговоров начальников генштабов Турции и США.

Matt H. Wade США

Отмечается, что знающие о настрое Анкары в этом вопросе власти США хотят разрешить эту проблему и не довести эту ситуацию до критического уровня, для чего на нынешней неделе был проведён телефонный разговор председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с его коллегой из Турции Яшаром Гюлером.

Также указывается, что после этого глава Минобороны Турции Хулуси Акар встретился с послом США в Анкаре Джеффом Флейком.

«Что означают эти встречи в условиях, когда у всех на слуху возможность проведения операции? Во-первых, такие переговоры естественны, так как в Кобани также находятся американские военные. Во-вторых, американцы предлагают Турции вывести подконтрольные им силы курдов на удаление 30 км, чтобы не было необходимости в проведении наземной операции», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что турецкие официальные лица не стали комментировать утверждения издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сообщения о том, что Вооружённые силы (ВС) Турции в ходе воздушной операции «Коготь-меч» якобы нанесли удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии, не соответствуют действительности.