В Австралии дали правовую оценку секретным назначениям бывшего премьер-министра Моррисона

Канберра, , 11:33 — REGNUM Расследование скандала с секретными назначениями бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона охарактеризовало его действия как «тревожные», «ненужные» и «трудно понимаемые». Об этом 25 ноября сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Бывший судья Верховного суда Вирджиния Белл, которая возглавляла расследование, пришла к выводу, что Моррисону «не нужно» было назначать себя министром финансов и здравоохранения в тайне от общественности.

Ранее Моррисон после того, как покинул должность премьер-министра, проиграв выборы, защищал свои действия, заявив, что они были предприняты для «наилучшего продвижения и защиты национальных интересов Австралии и благосостояния австралийского народа». Он также отметил, что расследование показало, что его действия не были противозаконными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Скотт Моррисон является простым депутатом Палаты представителей Австралии.

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